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عربي-دولي

مودي يريد الهند دولة صناعية مستقلة

Lebanon 24
15-08-2022 | 17:48
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دعا رئيس وزراء الهند القومي الهندوسي، ناريندرا مودي، اليوم، في الذكرى الـ 75 لاستقلال بلاده، إلى جعل الهند دولة صناعية متقدمة معتمدة على ذاتها.
وبعد إطلاق 21 طلقة مدفعية في القلعة الحمراء لهذه المناسبة، حضّ مودي، وقد ارتدى عمامة بألوان علم الهند، مواطنيه على التخلص من أي أثر للاستعمار فينا أو فيما يحيط بنا.
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وأضاف مودي في خطابه الذي استمر 90 دقيقة: "يجب أن نعمل معًا من أجل بناء الهند الصناعية المتقدمة. حان الوقت لبناء فدرالية تعاونية تنافسية".
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