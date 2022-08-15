الأمن المصري ينفي وقوع حريق آخر في كنيسة بالجيزة

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نفى مصدر أمني مصري لوسائل إعلام محلية حدوث خسائر في حادثة ماس كهربائي بإحدى لوحات الكهرباء الداخلية بمبنى كنيسة العذراء والأنبا موسى الأسود في محافظة الجيزة.وكان القمص، موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، قد صرح بحدوث ماس كهربائي بلوحة مفاتيح في كنيسة العذراء والأنبا موسى الأسود، مضيفا خلال لقاء على إحدى القنوات المحلية أنه "تمت السيطرة على الماس الكهربائي وأن النيران كانت بسيطة وتم إطفاؤها في مكانها ولم يحدث أكثر من ذلك".ولكن مصادر أمنية نفت لوسائل إعلام محلية حدوث اشتعال أو حريق في الكنيسة، وقالت إنه من خلال الفحص والتحريات تبين أن النيران اندلعت في كمية من المخلفات بقطعة أرض فضاء على الطريق الدائري بالهرم علي مقربة من الكنيسة.كما انتقلت قوات الدفاع المدني بالجيزة إلى موقع الحريق فور تلقي شرطة النجدة بلاغا بتصاعد ادخنة من على الطريق الدائري، وتمكنت سيارتي إطفاء من إخماد النيران والسيطرة عليها، وتبين أنها لم تمثل أي خطورةأ خاصة أن قطعة الأرض فضاء لا يوجد بها سوى مخلفات.