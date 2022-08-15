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أكبر منشأة نووية في أوروبا.. زيلينسكي يحذر: العالم سيخسر ما لم يتحرك بشأن مفاعل زابوريجيا

Lebanon 24
15-08-2022 | 23:00
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حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من ان العالم سيخسر أمام الإرهاب ويرضخ للابتزاز النووي ما لم يتخذ إجراء لمنع وقوع حادث في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا.

 

وقال في رسالته المصورة التي ينشرها كل ليلة: "إذا لم يظهر العالم الآن القوة والحسم للدفاع عن محطة طاقة نووية واحدة، فهذا يعني أن العالم يخسر. سيخسر لصالح الإرهاب. ويرضخ للابتزاز النووي".

 

وسيطرت روسيا على محطة زابوريجيا، وهي أكبر منشأة نووية في أوروبا، بعد وقت قصير من بدء الحرب في أوكرانيا في شباط الماضي في إطار ما تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".

 

وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بتنفيذ عمليات قصف قرب المحطة الأسبوع الماضي.

 

من ناحية أخرى، ناقش وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمن محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

 

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّ "سيرغي شويغو أجرى مفاوضات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن شروط التشغيل الآمن لمحطة زابوريجيا النووية".

 

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن شويغو وغوتيريش ناقشا أيضاً الاثنين عمليات القصف الأخيرة التي طالت سجن أولينيفكا الواقع في منطقة دونيتسك الانفصالية (شرق أوكرانيا) في تموز، والتي تسبّبت في مقتل عشرات السجناء الأوكرانيين.

(سكاي نيوز)
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