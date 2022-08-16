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عربي-دولي

في تحد واضح لـ"بيونغيانغ"..أميركا وكوريا الجنوبية واليابان تجري تدريبات دفاعية صاروخية

Lebanon 24
16-08-2022 | 00:30
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قالت وزارة الدفاع الأميركية إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان شاركت في تدريب على التحذير من الصواريخ والبحث عن الصواريخ الباليستية وتعقبها قبالة ساحل هاواي الأسبوع الماضي.


وأضاف البنتاجون في بيان أن التدريبات جرت في الفترة من 8-14 آب، وأظهرت التزام الدول الثلاث بالاستجابة إلى التحديات التي تشكلها كوريا الشمالية وحماية الأمن المشترك وتعزيز النظام الدولي القائم على قواعد.
(سكاي نيوز)
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المصدر: سكاي نيوز
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