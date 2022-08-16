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عربي-دولي

ارمينيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار المركز التجاري في يريفان إلى 15 شخصا

Lebanon 24
16-08-2022 | 02:30
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أفادت وزارة الطوارئ الأرمنية اليوم الثلاثاء بأن عدد الذين أودى بحياتهم انفجار وحريق في سوق الجملة "سورمالو" في العاصمة يريفان الأحد، ارتفع إلى 15.
 
وقالت الوزارة في بيان لها: "أثناء أعمال الإنقاذ، عثر رجال الطوارئ على جثث 15 شخصا، بينهم طفل".
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ولم يتم التعرف على هوية تسعة ضحايا حتى الآن، ويعتبر 18 شخصا آخرون، بينهم مواطن إيراني ومواطنة روسية، في عداد المفقودين.

وأصيب خلال الحادث أكثر من 60 شخصا، لا يزال 12 منهم يتلقون العلاج في المستشفى.
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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