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عربي-دولي
بديل ترامب.. من هو مرشح الجمهوريين المحتمل لـ2024؟
Lebanon 24
16-08-2022
|
04:30
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رغم أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب لم يعلن بشكل صريح نيته الترشح باسم الحزب الجمهورى في انتخابات الرئاسة الأميركية 2024، إلا أنه كان المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب والفوز بالانتخابات حال نافس الرئيس الديمقراطي جو بايدن. ولكن مع تعرضه لعدد من الضربات في الآونة الأخيرة كان آخرها مداهمة الـFBI لمنزله في فلوريدا، ظهر نجم جمهوري جديد يمكنه حسم السباق لصالحه، وهو حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.
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ورجحت استطلاعات الرأي أن حاكم فلوريدا هو المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الجمهوريين حال عدم ترشح ترامب.
ويكتسب حاكم فلوريدا شعبية بين الجمهوريين حتى أن مجلة "نيوزويك" اعتبرت أنه صاحب أكبر فرصة للفوز بالانتخابات الرئاسية لعام 2024 بعد مداهمة منزل ترامب.
ووفقا لاحتمالات المراهنة لشركة "سماركيتس" يتمتع ديسانتيس بفرصة 23.26٪ للفوز في الانتخابات المقبلة ، بينما يحتل ترامب المركز الثاني بنسبة 20.41٪.
وأدرجت الشركة ديسانتيس في قائمة المرشحين الحاليين ليكون الرئيس القادم للولايات المتحدة ، متقدمًا أيضًا على جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، منذ بداية آب.
ومع ذلك ، تراجعت فرص ترامب في العودة إلى البيت الأبيض بأكثر من 1.3 في المائة بعد ظهور التفاصيل المحيطة بالغارة في منتجعه.
ويشغل ديسانتيس حاليا منصب حاكم ولاية فلوريدا، ويتمتع بشعبية قوية في الولاية ويبرز اسمه على الصعيد الوطني الأميركي.
وعلى الرغم من أنه تجاهل ما تردد عن أنه سيدشن حملة رئاسية فى عام 2024، وقال إنه أولويته الأولى هى الفوز بولاية ثانية كحاكم، إلا لم يستبعد أيضا احتمال الترشح في سباق الرئاسة صراحة. وعلى العكس من العديد من المنافسين المحتملين للرئاسة من الحزب الجمهوري، لم يلزم ديسانتيس نفسه بالتنازل عن السعي إلى البيت الأبيض إذا ترشح ترامب.
ورغم أن ديسانتيس هاجم جلسات مجلس النواب الخاصة بتحقيقات اقتحام الكونجرس، والتي كثفت انتقاداتها لترامب وسعت إلى إثبات تورطه في الأحداث، إلا أنه لم يصل إلى حد الدفاع عن الرئيس السابق.
وقالت مجلة "نيوزويك" إن تقدم ديسانتيس الحالي بنحو ثلاثة في المائة يعتبر أعلى مستوى له منذ تتبع احتمالية فوز كل مرشح رئاسي محتمل.
وسبق للحاكم ديسانتيس أن تفوق على ترامب باعتباره المرشح الأوفر حظًا بنسبة 2٪ في أعقاب الشهادة التي أدلت بها موظفة البيت الأبيض كاسيدي هاتشينسون خلال جلسات الاستماع المباشرة للجنة مجلس النواب.
(اليوم السابع)
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