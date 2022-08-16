هل رفع العقوبات عن روسيا ممكن؟

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كل صراع ينتهي بسلام عاجلاً أم آجلاً. هذه هي الحكمة التقليدية التي يمكن سماعها في كثير من الأحيان من أولئك الذين يحاولون، وسط الوضع الحالي المتمثل في تسونامي العقوبات والمواجهة مع الغرب، إيجاد الأمل في العودة إلى "الحياة الطبيعية".وبحسب موقع "موديرن ديبلوماسي" الأوروبي، "إن المنطق وراء هذه الحكمة بسيط. في مرحلة ما، سيوقف الطرفان إطلاق النار ويجلسان الى طاولة المفاوضات. سيؤدي إنهاء الأعمال العدائية إلى خفض تدريجي للضغوط التي تشكلها العقوبات على روسيا، وستتمكن الشركات الروسية من العودة إلى العمل مع الشركاء الغربيين. لكن، الواقع سيخيب آمال أولئك الذين يؤمنون بهذا الاحتمال. لن يتم رفع العقوبات المفروضة على روسيا، في معظمها، حتى في حالة وقف إطلاق النار في أوكرانيا وإبرام اتفاقية سلام. لن تكون هناك عودة إلى "الوضع الطبيعي قبل شباط". بدلاً من تذكر الماضي الضائع، سيتعين على روسيا التركيز على خلق مستقبل جديد تبقى فيه العقوبات الغربية متغيرًا ثابتًا.لماذا يعتبر رفع العقوبات الغربية عن روسيا أمرًا مستبعدًا للغاية؟"يقول الموقع، "السبب الأول هو تعقيد الصراع بين أوكرانيا وروسيا. هناك احتمال كبير من أن تطول فترة الصراع . قد يكون هناك توقف مؤقت في الأعمال العدائية النشطة. يجوز للأطراف إبرام هدنات مؤقتة. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تزيل مثل هذه الهدنات التناقضات السياسية التي أدت إلى نشوب الصراع. حاليا، لا توجد معايير للتسوية السياسية التي تناسب جميع الأطراف. حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بين موسكو وكييف، فإن استدامته وجدواه غير مضمونتين. تُظهر تجربة مينسك -2 أن مجرد ظهور الاتفاقات لا يحل المشاكل السياسية تلقائيًا ولا يؤدي إلى رفع العقوبات او تخفيفها . يمكن للمشكلة الأوكرانية أن تشتعل مرة أخرى لعقود، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن كلا الجانبين محدود في احتمالات تحقيق نصر عسكري حاسم واستسلام كامل للعدو. فالعلاقات بين روسيا وأوكرانيا معرضة لخطر الدخول في صفوف الصراعات الطويلة الأمد، على غرار العلاقات بين الهند وباكستان، أو بين كوريا الشمالية والجنوبية. إن تعقيد الصراع وطول أمده يضمن بقاء العقوبات الغربية على المدى الطويل".وأضاف الموقع، "السبب الثاني هو الطبيعة المستقرة للتناقضات بين روسيا والغرب. الصراع في أوكرانيا جزء من لوحة أمنية أورو-أطلسية أكبر. فقد تشكل نظام غير مستقر من القطبية غير المتكافئة في أوروبا، حيث يكاد يكون أمن روسيا وحلف الناتو غير قابل للتجزئة. ليس لدى روسيا طريقة لسحق الغرب من دون إلحاق ضرر غير مقبول بنفسها. ومع ذلك، فإن الغرب، على الرغم من تفوقه الهائل، لا يمكنه سحق روسيا دون تكبد خسائر غير مقبولة. إن احتواء روسيا هو أفضل استراتيجية للغرب. فأوكرانيا محكوم عليها أن تبقى واحدة من مناطق الاحتواء. أما بالنسبة لروسيا، فتبقى استراتيجية التوازن غير المتكافئ للتفوق الغربي هي الأمثل. من المحتمل أن يكون جزء من مثل هذه الإستراتيجية مسارًا نحو إعادة توزيع جذري للأراضي لأوكرانيا، وإزالة الأجزاء الشرقية والجنوبية منها. لكن إعادة التوزيع في حد ذاتها لن تزيل مشاكل العقوبات الغربية".ورأى الموقع أن "السبب الثالث هو السمات المؤسسية لسياسة العقوبات في البلدان التي قامت بتطبيقها. تُظهر التجربة أنه من السهل نسبيًا فرض العقوبات ولكن من الصعب جدًا رفعها. وهكذا، في ما يتعلق بإيران، تشكلت "شبكة كاملة من القوانين" في الولايات المتحدة، مما يحد بشكل كبير من قدرة الإدارة على رفع العقوبات. حتى لو لم تكن العقوبات منصوصًا عليها في القانون، فإن إلغاءها أو تخفيفها لا يزال يتطلب رأس مال سياسي وليس كل رجل سياسي مستعد لإنفاقه. في الولايات المتحدة، ستسبب مثل هذه الخطوات انتقادات أو حتى معارضة في الكونغرس. أما في الاتحاد الأوروبي فستسبب خلافات بين الدول الأعضاء. بطبيعة الحال، يتم رفع القيود الفردية أو تخفيفها لصالح البلدان التي بدأت المبادرة".وبحسب الموقع، "السبب الرابع هو سرعة التراجع عن العقوبات. غالبًا ما يكون إلغاؤها مصحوبًا بمطالب سياسية، وتنفيذها عملية معقدة. على سبيل المثال، تطلب الاتفاق النووي الإيراني عدة سنوات من المفاوضات المعقدة والقرارات التكنولوجية المهمة. ومع ذلك، يمكن إعادة العقوبات بين ليلة وضحاها. هناك عدم تناسق في الوفاء بالالتزامات. يتطلب الوفاء بمتطلبات المبادرين تغييرات كبيرة، في حين أن عودة العقوبات لا تتطلب سوى قرار سياسي. ويؤدي الانعكاس السريع إلى انعدام الثقة بين البلدان المستهدفة. من الأسهل عليهم الاستمرار في العيش في ظل العقوبات بدلاً من تقديم تنازلات واسعة والمخاطرة بفرض عقوبات جديدة. وتُظهر التجربة التاريخية أن المبادرين للعقوبات يميلون إلى ممارسة لعبة "إنهاء" الخصم. بعد التنازلات تأتي مطالب سياسية جديدة أكثر راديكالية وتهديد بفرض عقوبات جديدة. أصبحت "نقاط بومبيو 13"، وهي قائمة بمطالب الولايات المتحدة من إيران خارج حدود الوفاء بشروط الاتفاق النووي، مثالاً نموذجيًا. ويبدو أن موسكو قد استفادت جيداً من الدرس الإيراني. إيران نفسها تعمل بنشاط لتحقيق أهدافها في مجال الأسلحة النووية. في النهاية، يظهر هذا عدم فعالية العقوبات من حيث التأثير على المسار السياسي للبلد المستهدف. لكن الفاعلية المشكوك فيها لا تنفي حقيقة استمرار تطبيق العقوبات وإنفاذها".وتابع الموقع، "السبب الخامس هو القدرة على التكيف. لا شك أن روسيا ستعاني من أضرار جسيمة من جراء الإجراءات التقييدية التي تم إدخالها. ومع ذلك، فإن احتمال تكيفها مع نظام العقوبات لا يزال مرتفعا. لدى روسيا الفرصة، أولاً، للتعويض جزئيًا عن النقص في الإمدادات من الخارج بمساعدة صناعتها، على الرغم من أن هذا سيتطلب إرادة سياسية وتركيزًا للموارد. ثانيًا، روسيا قادرة على الوصول إلى الأسواق غير الغربية، فضلاً عن المصادر البديلة للسلع والخدمات والتكنولوجيا. تتمثل الشروط الأساسية لحل هذه المشكلة في إنشاء قنوات موثوقة للمعاملات المالية التي لا تتعلق بالدولار الأميركي أو اليورو أو المؤسسات المالية الغربية. هذه المهمة ممكنة من الناحيتين التقنية والسياسية، على الرغم من أنها ستتطلب أيضًا الوقت والإرادة السياسية. تُظهر تجربة إيران أن العقوبات قد أضرت بشكل خطير بفرص التنمية في البلاد. ومع ذلك، لم يتدخلوا في تطوير الزراعة والصناعة والتكنولوجيا. استمر تحديث الاتحاد السوفيتي أيضًا في ظل العقوبات الغربية الشديدة. إن القدرة على التكيف تقلل من الدافع لتقديم تنازلات لمطالب البلدان البادئة، خاصة بالنظر إلى مخاطر اللعب من أجل "الانتهاء"."وختم الموقع، "تجعل هذه الأسباب احتمال رفع أو تقليل ضغط العقوبات على روسيا أمرًا مستبعدًا للغاية. لقد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما من المبادرين بالفعل أشد القيود على موسكو. لكن الموجة التصاعدية لتصعيد العقوبات لم تستنفد بعد. بالإضافة إلى ذلك، من غير المرجح أن يعني تحقيق سقف الإجراءات المطبقة إلغاء تلك التي تم إدخالها بالفعل. ومع ذلك، فإن العقوبات لا تعني أيضًا "نهاية التاريخ" للاقتصاد الروسي. لقد وجدت نفسها في ظروف جديدة تتطلب التكيف والبحث عن فرص جديدة للتنمية والنمو".