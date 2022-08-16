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عربي-دولي

بوتين: الغرب يسعى لنظام شبيه بالناتو في آسيا والمحيط الهادئ

Lebanon 24
16-08-2022 | 05:30
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، إن الدول الغربية تسعى لمد "نظام شبيه بحلف شمال الأطلسي" إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي كلمة افتتاحية لمؤتمر موسكو للأمن الدولي، قال بوتين إن واشنطن "تتدخل بالشؤون الداخلية للدول، وتقوم بتنظيم انقلابات وحروب أهلية".
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وأضاف: "واشنطن تسعى للحفاظ على هيمنتها الدولية، وقد حولت أوكرانيا إلى ساحة للحرب".

وتابع: "الولايات المتحدة تسعى إلى إطالة أمد الأزمة الأوكرانية وإشعال فتيل النزاعات في آسيا وإفريقيا".

وتطرّق بوتين للملف التايواني قائلا: "السياسة الأميركية تجاه تايوان تعكس عدم احترام واشنطن لسيادة الدول".

وشدد الرئيس الروسي على أن "روسيا والصين تحافظان على سيادتهما ولا تنحيان للضغوط الخارجية".

حلف الناتو بات أكثر عدوانية

من جانبه، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن "حلف الناتو بات أكثر عدوانية ويعمل على زيادة حجم قواته في أوروبا".

وأشار إلى أن "الناتو يسعى لفرض هيمنته على الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا".

وفي ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، قال شويغو: "العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق كل أهدافها"، مضيفا أن "الغرب يشرف على إدارة العمليات العسكرية التي تخوضها القوات الأوكرانية".

مع هذا، فقد أكد شويغو أن بلاده "لن تستخدم أسلحة دمار شامل في معارك أوكرانيا".
 
 
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