Advertisement

عربي-دولي

قتلى بسقوط حافلة في واد بكشمير (فيديو)

Lebanon 24
16-08-2022 | 06:30
A-
A+
Doc-P-981296-637962528859868923.JPG
Doc-P-981296-637962528859868923.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الشرطة الهندية إن حافلة تقل أفراداً من شرطة الحدود انحرفت على طريق جبلي لتسقط في واد بكشمير يوم الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل 6 ضباط على الأقل.

وأشارت شرطة كشمير على "تويتر" إلى أن الجرحى نقلوا جوا إلى مستشفى عسكري في سريناجار، المدينة الرئيسية في المنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا، على بعد نحو 90 كيلومترا من موقع الحادث في منطقة أنانتناج.
Advertisement

وقال ضابط شرطة لـ"رويترز" إن 35 شخصا نجوا من الحادث لكن البعض أصيبوا بجروح بالغة.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديوهات قالوا إنها للحادث، حيث ظهرت الحافلة وهي محطمة بشكل كامل من جرّاء السقوط في الوادي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2022-08-16
10:10 | 2022-08-16
10:06 | 2022-08-16
10:00 | 2022-08-16
09:30 | 2022-08-16
09:00 | 2022-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website