قتلى بسقوط حافلة في واد بكشمير (فيديو)

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قالت الشرطة الهندية إن حافلة تقل أفراداً من شرطة الحدود انحرفت على طريق جبلي لتسقط في واد بكشمير يوم الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل 6 ضباط على الأقل.وأشارت شرطة كشمير على "تويتر" إلى أن الجرحى نقلوا جوا إلى مستشفى عسكري في سريناجار، المدينة الرئيسية في المنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا، على بعد نحو 90 كيلومترا من موقع الحادث في منطقة أنانتناج.وقال ضابط شرطة لـ"رويترز" إن 35 شخصا نجوا من الحادث لكن البعض أصيبوا بجروح بالغة.وتداول رواد مواقع التواصل فيديوهات قالوا إنها للحادث، حيث ظهرت الحافلة وهي محطمة بشكل كامل من جرّاء السقوط في الوادي.