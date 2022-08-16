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عربي-دولي

عوامل أثرت على الدولار.. صحيفة تكشفها وتسرد تفاصيلها

Lebanon 24
16-08-2022 | 07:00
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قالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، إن روسيا بمطالبتها الغرب بتسديد قيمة الغاز بالروبل فقط، عززت اقتصادها الوطني الروسي رغم العقوبات الغربية.

وأكدت الصحيفة أن العامل المذكور آنفاً إلى جانب بعض الخطوات الأميركية "المناهضة لروسيا"، دفع الدول الأخرى إلى بدء التخلي عن الدولار.
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وأضافت "غلوبال تايمز": "مثل هذا الإجراء الجريء (إصرار روسيا على التسديد بالروبل) ساعد على الفور على استقرار قيمة الروبل والتخفيف بشكل كبير من التأثير السلبي للعقوبات الغربية".

وبحسب الصحيفة، فقد لعبت بعض تصرفات السلطات الأميركية، مثل تجميد الأصول الروسية واعتماد السياسة النقدية الخاطئة، دورها ضد العملة الأميركية.
 
وتابعت المقالة القول: "التفكير بأن الولايات المتحدة يمكن أن تستولي على أصول أي طرف يرفض الانصياع لإملاءات واشنطن، يثير الخوف ويدفع المزيد من البلدان على تنويع أصولها الاحتياطية بعيدا عن الدولار".

ووفقا للمقالة، لا يهتم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلا بمصالح مستثمري أميركا وبمصالح المؤسسات العاملة في "ول ستريت"، وغالباً ما ارتكب البنك المركزي الأميركي الأخطاء في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى حدوث تقلبات في السيولة وأزمات تضخمية.

وخلصت المقالة إلى أن العقوبات الغربية غير المسبوقة المفروضة على روسيا، بما في ذلك القيود المفروضة على مصرفها المركزي، تهدد الآن بشكل متزايد بإضعاف هيمنة الدولار الأميركي، ويمكن أن تؤدي إلى تفتيت أكبر للنظام النقدي الدولي.
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