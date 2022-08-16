Advertisement

عربي-دولي

وزير الخارجية الأوكراني: الغرب ينتظر استسلامنا

Lebanon 24
16-08-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-981301-637962532857513430.jpg
Doc-P-981301-637962532857513430.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن بعض الدول الغربية تنتظر استسلام أوكرانيا حتى يتمّ حلّ جميع المشاكل.

وتابع كوليبا في مقابلة مع الصحفي الأوكراني، دميتري غوردون: "مراراً يسألني وزراء الخارجية في المقابلات والمحادثات: إلى متى يمكنكم الصمود؟ وذلك بدلاً من السؤال عما يجب فعله أيضا لتحقيق الفوز في أقصر وقت ممكن".
Advertisement

وأضاف: "يتكون لديّ انطباع بأن الجميع ينتظرون استسلام أوكرانيا، مما سيؤدي إلى إزالة المشاكل ذاتياً".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2022-08-16
10:10 | 2022-08-16
10:06 | 2022-08-16
10:00 | 2022-08-16
09:30 | 2022-08-16
09:00 | 2022-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website