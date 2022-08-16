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عربي-دولي
وزير الخارجية الأوكراني: الغرب ينتظر استسلامنا
Lebanon 24
16-08-2022
|
07:30
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قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن بعض الدول الغربية تنتظر استسلام أوكرانيا حتى يتمّ حلّ جميع المشاكل.
وتابع كوليبا في مقابلة مع الصحفي الأوكراني، دميتري غوردون: "مراراً يسألني وزراء الخارجية في المقابلات والمحادثات: إلى متى يمكنكم الصمود؟ وذلك بدلاً من السؤال عما يجب فعله أيضا لتحقيق الفوز في أقصر وقت ممكن".
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وأضاف: "يتكون لديّ انطباع بأن الجميع ينتظرون استسلام أوكرانيا، مما سيؤدي إلى إزالة المشاكل ذاتياً".
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