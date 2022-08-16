فضيحة تلاحق الجيش الإسرائيلي بشأن حرب غزّة.. صحيفة تفجّر المفاجأة

Advertisement

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن تحقيقاً للجيش الإسرائيلي كشف أن 5 أطفال من سكان قطاع غزة استشهدوا في منطقة مقبرة الفالوجا في جباليا، وذلك اليوم الأخير من "الحرب مع حركة الجهاد الإسلامي".وبحسب ما نقلت "هآرتس" عن مصادر بالجيش، فقد اتضح أن الأطفال استشهدوا بقصف إسرائيلي، وخلافاً للتقدير الأولي للجيش، الذي أفاد بأن الخمسة خسروا حياتهم بسبب إطلاق صاروخ فاشل من قبل "الجهاد الإسلامي".وأوضحت الصحيفة أن التحقيق في الحادث كشف أن الأطفال كانوا ضحايا لقصف إسرائيلي في قطاع غزة، وأنه بحسب التحقيق العسكري، لم يتم رصد إطلاق صواريخ من "الجهاد الإسلامي".وأشارت إلى أن "بيانات سلاح الجوية تظهر أنها هاجمت أهدافا في ذلك الوقت"، في حين اختار الجيش حينها عدم التطرق إلى الهجوم علنا ولم ينشر توثيقاً له.