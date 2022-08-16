تركيا توقف 7 أشخاص ينتمون لـ"داعش"

أوقفت السلطات التركية 7 أجانب في ولاية أضنة جنوب البلاد، في إطار مكافحة تنظيم "داعش" الارهابي.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن دهمت منازل الموقوفين بعد تلقي معلومات حول وجود 10 أشخاص في الولاية، شاركوا سابقاً في أنشطة للتنظيم.

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وأضافت أن الأشخاص العشرة الواردة معلومات بشأنهم يحملون جنسيات دول أجنبية.

وتم اقتياد الأشخاص الـ7 الذين جرى توقيفهم إلى مديرية أمن الولاية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

في غضون ذلك، تواصل قوات الأمن التركية في الولاية عمليات التفتيش بحثاً عن الأشخاص الثلاثة المتبقين.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

ومن بين الهجمات التي شنها التنظيم في تركيا هجوم وقع ليلة رأس السنة عام 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصاً وإصابة 79 آخرين.