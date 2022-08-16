وزير عراقي يُقدّم إستقالته

قدّم وزير المالية العراقية علي علاوي إستقالته إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم.

وتمّ تكليف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار بمهام وزارة المالية بالوكالة.

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(روسيا اليوم - سكاي نيوز)