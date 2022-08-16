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وزير عراقي يُقدّم إستقالته

Lebanon 24
16-08-2022 | 12:30
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قدّم وزير المالية العراقية علي علاوي إستقالته إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم.
 
وتمّ تكليف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار بمهام وزارة المالية بالوكالة.
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(روسيا اليوم - سكاي نيوز)
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