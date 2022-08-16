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عربي-دولي

وزير يكشف: شغلت منصبي بهدف "غزو العالم"... فمن هو؟

Lebanon 24
16-08-2022 | 08:54
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قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا في مقابلة مع الصحافي الأوكراني دميتري غوردون، إنه شغل منصبه الحالي بهدف "غزو العالم".

وأضاف: "عندما أصبحت وزيرا، كان لدي حلم بفتح آفاق جديدة لأوكرانيا. يتواصل رئيس الدولة باستمرار ويتحدث مع زعماء الدول الإفريقية، ومع قادة أميركا اللاتينية، وزار بلادنا رئيس وزراء أستراليا. هذا هو غزو العالم، نعم، أنا أتمتع بذلك فعلا".
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وقال إن الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي يدعم كليا مساعيه وهما يسيران على نفس المنوال.  

واشتكى من أن بعض الدول الغربية، تنتظر اللحظة التي تقتنع فيها سلطات كييف بضرورة الاستسلام، لكي تنتهي كل المشاكل من تلقاء نفسها.
 
 
(روسيا اليوم)
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