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عربي-دولي

وزير مصري يتعرض لحادث سير كبير... وهذا وضعه الصحيّ (صورة)

Lebanon 24
16-08-2022 | 13:30
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أصيب وزير التنمية المحلية المصري الجديد هشام آمنة و6 آخرين، في حادث تصادم مروع بين جرار زراعي و3 سيارات.
 
وقال مصدر طبي إنّ آمنة يعاني من نزيف داخلي في الرأس.
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إصابة خطيرة لوزير مصري جديد و6 آخرين في حادث مروع (صورة)
 
(روسيا اليوم)
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