وزير مصري يتعرض لحادث سير كبير... وهذا وضعه الصحيّ (صورة)

أصيب وزير التنمية المحلية المصري الجديد هشام آمنة و6 آخرين، في حادث تصادم مروع بين جرار زراعي و3 سيارات .

وقال مصدر طبي إنّ آمنة يعاني من نزيف داخلي في الرأس.

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(روسيا اليوم)