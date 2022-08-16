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عربي-دولي
إصابة السيدة الأميركية الأولى بفيروس "كورونا"
Lebanon 24
16-08-2022
|
10:06
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أعلن مكتب السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن، أن الفحوصات أثبتت إصابتها بفيروس "كورونا".
وقالت مديرة مكتب جيل بايدن، إليزابيث ألكسندر في بيان إن نتيجة الاختبار الروتيني للسيدة الأولى يوم أمس الاثنين جاءت سلبية، "ثم ظهرت عليها أعراض تشبه أعراض البرد ليلة الاثنين".
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وأضافت: "جاءت نتيجة الاختبار السريع (RPCR) سلبية مرة أخرى، لكن اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) جاء إيجابيا"، مؤكدة أن "السيدة الأولى مطعمة بشكل كامل، كما أنها حاصلة على جرعتين معززتين".
وأوضحت أن "السيدة الأولى لديها أعراضا خفيفة، وستبدأ في تناول عقار Paxlovid، المضاد للفيروسات"، مشيرة إلى أن "بايدن موجودة حاليا في مسكن خاص في ساوث كارولينا وستعود إلى المنزل بعد أن تتلقى اختبارين سلبيين متتاليين لكوفيد".
(روسيا اليوم)
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