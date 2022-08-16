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عربي-دولي

محكمة تُلزم سيدة أعمال بدفع 500 مليون دولار لسفير... ما القصة؟

Lebanon 24
16-08-2022 | 14:30
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قضت محكمة أميركية بإلزام سيدة أعمال مغربية دفع 500 مليون دولار لصالح سفير كويتي بعد سنوات من نزاع قضائي بينهما.

ورفع الدبلوماسي الكويتي قضايا أمام محاكم في دول عدة، من بينها المغرب، لما يقارب الخمس سنوات، وقضت محكمة مغربية سابقا بحبسها وزوجها الذي ادعت أنها تزوجته بعد طلاقها من السفير الكويتي.
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وكان أفرج عن سيدة الأعمال بعد قضائها حكما بالسجن لمدة عامين بسبب اتهامها من طرف السفير الكويتي بالخيانة الزوجية والتزوير.
 
 
(روسيا اليوم)
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