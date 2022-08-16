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عربي-دولي

الكويت توقف إصدار جميع سمات الدخول للوافدين

Lebanon 24
16-08-2022 | 15:00
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أوقفت وزارة الداخلية في الكويت إصدار جميع أنواع سمات الزيارة للوافدين العائلية والسياحية، والالتحاق بعائل، حتى إشعار آخر.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر أمنية مطلعة أن "جميع إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست تلقت صباح اليوم تعليمات شفهية بوقف جميع أنواع سمات الدخول للوافدين، حتى صدور تعليمات جديدة".
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وعللت المصادر مبررات ذلك القرار بأنه "يجري العمل على تعديل آلية إصدار سمات الزيارة، كما سيتم إقرار إجراءات وشروط جديدة".

وأشارت إلى أنه تم استثناء سمات الدخول الخاصة بالأوربيين، والتي تستخرج عن طريق خدمة (أون لاين) من المطار الدولي.
 
(روسيا اليوم) 
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