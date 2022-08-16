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عربي-دولي

ما سبب الحريق الهائل داخل كنيسة في مصر؟

Lebanon 24
16-08-2022 | 12:00
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كشف مصدر أمني تفاصيل الحريق الهائل داخل كنيسة الأنبا بيشوي في محافظة المنيا بمصر، حيث تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
 
وصرح مصدر أمني أنه: "تبلغ اليوم 16 آب الجارى للأجهزة الأمنية من مسؤولي كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا بتصاعد أدخنة وحريق بإحدى القاعات المغلقة بالكنيسة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي خسائر فى الأرواح".
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ووفقا لقوات الأمن تبين أن الحريق نشب بسقف القاعة (غير مستخدمة)، وبسؤال مسؤولي الكنيسة وشهود الواقعة أكدوا أن الحريق نتج عن ماس كهربائي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
(روسيا اليوم) 
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