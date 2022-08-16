Advertisement

عربي-دولي

أميركا: تلقينا رد إيران على مقترح الاتحاد الأوروبي للاتفاق النووي وندرسه

Lebanon 24
16-08-2022 | 16:30
A-
A+
Doc-P-981397-637962735770095599.jpg
Doc-P-981397-637962735770095599.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تلقت رد إيران على اقتراح الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالاتفاق النووي وتدرسه.
ونقل موقع "أكسيوس" عن متحدث باسم الوزارة قوله: "تلقينا تعليقات إيران من خلال الاتحاد الأوروبي ونقوم بدراستها. نحن نشارك الاتحاد الأوروبي وجهات نظرنا".
Advertisement
من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، أمس الاثنين، إن أميركا وافقت بشكل شفهي على اقتراحين لإيران. كان مقررا إرسال المقترحات النهائية بحلول منتصف ليل أمس.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت إيران، إنها قدمت ردها خطيا على النص المقترح من قبل الاتحاد الاوروبي، مؤكدة أنه سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأميركي يتسم بالواقعية والمرونة.
 
وقال محمد مرندي، مستشار فريق التفاوض الإيراني، إن "إيران أعربت عن هواجسها، لكن حل القضايا المتبقية ليس بالأمر الصعب كثيرا"، موضحا أن "هواجس إيران تتعلق بنكث الأطراف الغربية العهد تجاه خطة العمل الشاملة المشتركة".
من جانبه أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الثلاثاء، أن إيران ردت بشكل بناء على مقترحات الاتحاد الأوروبي لاستعادة الاتفاق النووي.
وقال أوليانوف في مقابلة مع قناة "سولوفييف لايف" التي تبث عبر "اليوتيوب": "الإيرانيون قدموا أمس ردهم على ما يسمى بالنص النهائي للاتفاقية، وفي رأيي كان ردهم بناء للغاية. هم يؤكدون استعدادهم لعقد الصفقة بشرط أن يقبل الأمريكيون 3 تعديلات. الكرة الآن في الجانب الأميركي".
 
(سبوتنيك) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:51 | 2022-08-16
16:59 | 2022-08-16
16:22 | 2022-08-16
16:12 | 2022-08-16
16:00 | 2022-08-16
15:30 | 2022-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website