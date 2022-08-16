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عربي-دولي

تركيا: صفقة أنظمة "إس-400" الروسية مستمرة حسب الاتفاق الأصلي

Lebanon 24
16-08-2022 | 14:12
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كشفت هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، عن التطورات بالمتعلقة بصفقة توريد أنظمة "إس-400" من روسيا.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر رسمي في هيئة الصناعات الدفاعية قوله: "الملف مستمر حسب الاتفاق الأصلي".
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وقبل أشهر أعلن إسماعيل دمير، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، أن خطة شراء الدفعة الثانية من منظومات "إس-400" الروسية تبقى معروضة على جدول أعمال تركيا.
وكانت تركيا تسلمت مجموعة من منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات في عام 2019.
وأكد الرئيس التركي طيب رجب أردوغان في نهاية آب 2021، نية بلاده شراء مجموعة أخرى من منظومات "إس-400".
 
(سبوتنيك) 
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