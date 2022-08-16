مقتل 3 عسكريين سوريين بقصف تركي في ريف حلب

أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء بأن الطيران الحربي التركي استهدف نقاطاً عسكرية في ريف حلب شمال غربي سوريا ما أسفر عن مقتل 3 عسكريين، وإصابة 6 آخرين.



ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن "الطيران الحربي التركي استهدف بعد ظهر اليوم من الساعة 14:37 وحتى الساعة 15:00 بعض النقاط العسكرية في ريف حلب ما أسفر عن مقتل 3 عسكريين وجرح 6 آخرين".

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