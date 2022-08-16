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عربي-دولي
إصابة السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن بفيروس كورونا
Lebanon 24
16-08-2022
|
16:22
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تعاني السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن من "أعراض خفيفة" مع ثبوت إصابتها بفيروس كورونا، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء.
ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، فإن البيت الأبيض أشار إلى أنّ نتيجة زوج السيدة جيل، الرئيس جو بايدن أتت سلبية.
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وقالت إليزابيث ألكزاندر مديرة مكتب الاتصالات الخاص بالسيدة الأميركية الأولى إن زوجة الرئيس عانت من ظهور أعراض مشابهة لأعراض نزلة البرد" مساء الاثنين، فخضعت لاختبار "بي سي آر" كانت نتيجته إيجابية.
وأضافت أن جيل بايدن (71 عاما) ستحصل على علاج باكسلوفيد وستحجر نفسها "على الأقل خمسة أيام" في ساوث كارولينا، حيث كانت في إجازة مع جو بايدن.
وخضع الرئيس الأميركي لاختبار كوفيد-19 أتت نتيجته سلبية وسيعود، كما هو مخطط، إلى واشنطن الثلاثاء، على ما أفاد ناطق باسم البيت الأبيض.
وكان بايدن أصيب بالفيروس مرتين متتاليتين مؤخرا قبل أن يُعلن شفاؤه ويعود إلى ممارسة مهامه.
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