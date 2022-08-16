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رسالة من شرق أوكرانيا إلى كوريا الشمالية.. و"تعاون ثنائي"!

Lebanon 24
16-08-2022 | 23:30
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قال دينيس بوشلين زعيم منطقة دونيتسك الانفصالية شرقي أوكرانيا المدعومة من روسيا في رسالة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن الجانبين سيطوران "تعاونا ثنائيا مفيدا"، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية.

 

وفي تموز الماضي، اعترفت كوريا الشمالية باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، لتصبح ثالث دولة فقط تعترف بهما بعد روسيا وسوريا.

 

وقطعت أوكرانيا على الفور علاقاتها مع بيونغيانغ بسبب هذه الخطوة.

 

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن بوشلين كتب رسالة لتهنئة كيم في ذكرى تحرير كوريا في 15 آب، وذلك بعد يومين من تلقي كيم رسالة مماثلة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

ونقل التقرير عن رسالة بوشلين: "سكان منطقة دونباس يقاتلون أيضا لاستعادة حريتهم وعدالة التاريخ اليوم، مثلما فعل الشعب الكوري قبل 77 عاما".

(سكاي نيوز)

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