خلال عدة ايام.. الحصبة تقتل 157 طفلا في هذا البلد!

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أعلنت السلطات في زيمبابوي، الثلاثاء، وفاة 157 طفلا على الأقل بالحصبة، مشيرة إلى أن عدد الإصابات المبلغ عنها منذ بدأ هذا المرض الفيروسي المعدي بالتفشي في البلاد قبل أسبوعين يزيد على ألفين.وفي مطلع آب الجاري، سجلت في الدولة الإفريقية أولى الإصابات بالحصبة، ومنذ هذا الوقت لم تنفك وتيرة الإصابات تتزايد باضطراد، في حين تضاعفت أعداد الوفيات بالمرض في أقل من أسبوع.والثلاثاء قالت وزيرة الإعلام مونيكا موتسفانغوا خلال مؤتمر صحفي، إنه "اعتبارا من 15 آب، بلغت الحصيلة التراكمية في البلاد 2056 إصابة و157 حالة وفاة".وأضافت أن الحكومة تعتزم تكثيف عمليات التلقيح، وستنفق أموالا من صندوق الكوارث الوطني للتعامل مع هذه الحالة الطارئة، وستطلب أيضا من الزعماء القبليين والدينيين أن يقدموا الدعم في تشجيع السكان على تلقيح أطفالهم ضد هذا المرض.