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عربي-دولي

هل اقتحمت تركيا عفرين السورية؟

Lebanon 24
17-08-2022 | 00:30
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نفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تقارير إخبارية تتحدث عن شن تركيا عملية عسكرية في عفرين، شمال غرب سوريا.

وكانت تلك الأنباء تشير إلى عملية اقتحام نفذتها القوات التركية، وأعقبتها اشتباكات عنيفة مع قوات "قسد"، ولكن الأخيرة كذبت الأنباء.
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وقالت قوات "قسد": "ندرس مستوى التهديد، وسنرد على كافة التهديدات في التوقيت المناسب".

وحذر ت "قسد" من أن "الجيش التركي سينقل قسرا عددا كبيرا من اللاجئين إلى سوريا".
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