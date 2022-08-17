القائم بأعمال البعثة الأممية في ليبيا: الانتخابات أولاً

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أكد القائم بأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، الثلاثاء، على ضرورة إعطاء "أولوية" لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح.وقالت البعثة الأممية عبر تويتر إن تصريحات زينينغا جاءت خلال استقباله عددا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذين أعربوا عن قلقهم من "الوضع الأمني المتوتر الناجم عن الجمود السياسي الذي طال أمده" في البلاد.وأضافت البعثة أن أعضاء الملتقى "زاروا البعثة لعرض رؤاهم حول كيفية تجاوز الجمود السياسي الراهن والتوصل إلى تسوية سياسية تأخذ ليبيا إلى الانتخابات الوطنية".وعقد البرلمان الليبي، الاثنين، جلسة عامة لبحث سبل تجاوز حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد منذ أشهر، على وقع صراع بين حكومتين، وفشل في التوافق على إطار دستوري لتنظيم انتخابات عامة.وبالتزامن، انعقد لقاء في القاهرة بين رئيسي البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لبحث حل أزمة الحكومتين المتصارعتين على السلطة، واستعادة محادثات القاعدة الدستورية للانتخابات من أجل تجاوز النقاط الخلافية.