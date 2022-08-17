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عربي-دولي

سيول تدعو إلى محادثات جادة مع بيونغ يانغ.. فما علاقة أوكرانيا؟

Lebanon 24
17-08-2022 | 02:30
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قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول، في مؤتمر صحافي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه مقاليد الحكم، إن المحادثات مع كوريا الشمالية لا ينبغي أن تكون استعراضا سياسيا بل يجب أن تسهم في إحلال السلام.

وكرر يون، دعواته إلى كوريا الشمالية لإنهاء تطوير أسلحتها النووية والبدء في نزع السلاح النووي مقابل مساعدات اقتصادية "واسعة النطاق".
هذا وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، الأربعاء، أن زعيم منطقة دونيتسك الانفصالية الأوكرانية المدعومة من روسيا، دينيس بوشلين، قال في رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، إن الجانبين سيطوران "تعاونا ثنائيا مفيدا".
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