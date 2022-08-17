أسلحة نوعية تدخل على خط الحرب الروسية - الأوكرانية.. هل تقلب موازين القوى على الأرض؟

Advertisement

كتب موقع "الحرة": عززت شحنة حديثة من الأسلحة الغربية المتقدمة قدرة أوكرانيا على صد الغزو الروسي، وتعتبر قاذفات هيمارس الأميركية "درة القلادة" بالنسبة لمنظومات إطلاق الصواريخ الأوكرانية بعيدة المدى.لكن كييف تمتلك أيضا قاذفات أخرى، وأعدت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، قائمة بهذه الأسلحة المهمة بالنسبة للمدافعين الأوكران.ومكنت قاذفات صواريخ هيمارس الأميركية المتنقلة وغيرها من الأنظمة من دول منظمة حلف شمال الأطلسي أوكرانيا من ضرب القواعد الروسية خلف الخطوط الأمامية، بما في ذلك مستودعات الذخيرة.ويمثل ذلك تحولا عما كان عليه قبل أسابيع، عندما اعتمدت أوكرانيا في الغالب على الطائرات بدون طيار والأسلحة المضادة للدبابات مثل جافلين، وتفوقت عليها المدفعية الثقيلة الروسية، مما سمح للقوات الروسية بكسب الأرض في شرق أوكرانيا.وتستطيع هيمارس إطلاق الصواريخ وإعادة التسليح بسرعة ثم مغادرة أماكنها وشن هجوم جديد من مكان مختلف للتهرب من ضربة انتقامية، مانحة ميزة هائلة للأوكرانيين ضد الروس، الأثقل حركة.كما أن دقة صواريخها استثنائية بالنسبة لهذه الأسلحة.ووفقا للشركة المصنعة لها ، لوكهيد مارتن ، يمكنها إطلاق النار والانتقال وإعادة التحميل وإطلاق النار مرة أخرى في غضون دقائق.وتعمل أنظمة مثل هيمارس، التي تلقت أوكرانيا أكثر من اثني عشر منها حتى الآن من الولايات المتحدة، على تغيير التوازن في ساحة المعركة وإعطاء أوكرانيا دفعة تشتد الحاجة إليها بعد أسابيع من التفوق المدفعي الروسي، وفقا للصحيفة.ويطلق نظام Himars صواريخ الإطلاق المتعدد الموجهة عالية الدقة، أو GMLRS.وهذا الصاروخ لديه ما يقرب من ضعف مدى مدافع الهاوتزر M777 التي قدمتها الولايات المتحدة سابقا إلى أوكرانيا. وحصل الرئيس بايدن على التزام من أوكرانيا بأن الأوكرانيين لن يستخدموا الهيمار لإطلاق النار على أهداف في الأراضي الروسية.