"يتعثر ولا يغرق"... هل الاقتصاد الروسي قادر على مواجهة العقوبات؟

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تسببت الحرب الأوكرانية بانكماش الاقتصاد الروسي، وانقسم الاقتصاديون حول ما إذا كان بإمكان موسكو الاستمرار في مواجهة هجمة العقوبات الدولية على المدى الطويل.وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "تقلص الاقتصاد الروسي بنسبة 4٪ على أساس سنوي خلال الربع الثاني، على الرغم من أن المحللين توقعوا بأن يتقلص بنسبة 5٪. يتوقع البنك المركزي الروسي أن يتعمق الانكماش في الفصول المقبلة، ليصل إلى أدنى مستوى له في النصف الأول من عام 2023. يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى إعادة تقويم اقتصادها في مواجهة وابل من العقوبات التي فرضتها القوى الغربية رداً على الحرب، والتي عطلت التجارة ونبذت روسيا بالكامل من النظام المالي العالمي. قال ليام بيتش، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، "كانت هناك علامات على الاستقرار في العديد من القطاعات خلال الشهر أو الشهرين الماضيين، لكننا لا نتوقع استمرار التراجع حتى الربع الثاني من عام 2023 ونعتقد أن الاقتصاد سيصاب بالركود في أفضل الأحوال بعد ذلك". تم تخفيف الأثر الفوري للعقوبات من خلال الإجراءات السريعة التي اتخذها البنك المركزي الروسي لنشر تدابير مراقبة رأس المال ورفع أسعار الفائدة بشكل حاد. أدت هذه الإجراءات إلى استقرار الأسواق المحلية، بل وشهدت تحوّل الروبل إلى أحد أفضل العملات أداءً في العالم حتى الآن هذا العام".وتابعت الشبكة، "وفي وقت لاحق، تم أيضًا تطبيق تدابير التحفيز المالي والتخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة، مما أدى إلى الحد من التأثير القصير الأجل للعقوبات. وأضاف بيتش: "كان من الممكن أن يكون الانكماش أعمق بكثير، لكن البنك المركزي اتخذ إجراءات فورية لمنع حدوث أزمة مالية. ويبدو أيضًا أن مرونة قطاع الطاقة الروسي خففت من تأثير العقوبات الغربية". ومع ذلك، يرى العديد من الاقتصاديين أن الضرر الطويل الأمد الذي يلحق بالاقتصاد الروسي أشد خطورة، حيث تؤدي هجرة الأعمال والمواهب إلى الضغط تدريجيًا على النشاط الاقتصادي، إلى جانب الافتقار إلى الوصول إلى التقنيات الحيوية. وفي الوقت نفسه، أثرت العقوبات بشدة على بعض مجالات الاقتصاد، حيث انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 4٪ على أساس ربع سنوي، وتراجع الإنتاج في القطاعات المعتمدة على الاستيراد بأكثر من 10٪. كما ضعف الطلب الاستهلاكي بشكل حاد، وتراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 11٪ على أساس ربع سنوي في أعقاب صدمة التضخم الوحشية في آذار، في حين انهارت ثقة المستهلك وتم تشديد الأوضاع النقدية. وقال بيتش: "ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد يواجه رياحًا معاكسة شديدة، بما في ذلك الوصول المحدود إلى التكنولوجيا الغربية وحظر وشيك على توفير التأمين لشحن النفط الروسي، والذي نعتقد أنه سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 10٪ العام المقبل". لا تتوقع كابيتال إيكونوميكس أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الروسي إلى أدنى مستوياته لعام آخر أو نحو ذلك".وأضافت الشبكة، "وفي 24 آب يكون قد مر ستة أشهر منذ أن فُرضت العقوبات العالمية على روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا في 20 شباط. على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يركزون على التهديدات الهيكلية طويلة الأجل للاقتصاد الروسي - والتي تسعى الحكومة والبنك المركزي لمواجهتها - فإن الانهيار الفوري الذي تنبأ به البعض لم يؤتِ ثماره. قال كريس ويفر، الرئيس التنفيذي لشركة ماكرو-أدفيزوري ومقرها موسكو، "على الرغم من هجمة العقوبات، وتوقعات العديد من المراقبين، فإن الاقتصاد الروسي لم يسقط من الداخل، وعلى الرغم من أنه يواجه انكماشًا بنسبة 5-6٪ هذا العام، إلا أنه ليس في خطر الانهيار أو من المحتمل أن يواجه أي شكل من أشكال الأزمات الاقتصادية أو المالية". وأضاف: "ومع ذلك، فإنه يواجه خمسة إلى سبعة أرباع من التراجع المنخفض المكون من رقم واحد وقائمة طويلة من التحديات التي، إذا لم يتم التعامل معها بشكل فعال، ستبقي النمو بالقرب من الركود لسنوات عديدة". في مذكرة بحثية يوم الجمعة، أشار ويفر إلى أن الاقتصاد الروسي "يتعثر ولا يغرق". وتابع قائلأً: "الحكومة والشركات والأشخاص معتادون على الأزمات الاقتصادية (هذه هي الأزمة الخامسة منذ 1991) وهياكل الدعم لأصحاب العمل والمجالات الاجتماعية متطورة بشكل جيد"."وبحسب الشبكة، "وتختلف وجهة ويفر مع التقييمات الأخيرة بأن الاقتصاد يسير على طريق طويل نحو "النسيان"، بحجة أن الهجرة الجماعية للشركات الغربية من روسيا لن تكون ضارة بالنشاط كما يُفترض على نطاق واسع. وقال: "معظم هؤلاء المغادرين هم إما شركات صغيرة (مثل شركات البيع بالتجزئة) أو قاموا بالبيع لمشترين محليين. من بين أفضل 50 شركة خاضعة لسيطرة أجنبية، أغلقت ثلاث شركات فقط أبوابها بالكامل". وأضاف: "بيعت ثلاث شركات لمشترين محليين وقيل أن 10 آخرين يخططون لبيعها إلى مشتر محلي. الشركات الأخرى باقية". وهذا يتناقض بشكل صارخ مع الضربة "الكارثية" التي توقعتها دراسة جامعة ييل ونشرت الشهر الماضي، والتي حللت بيانات المستهلكين والتجارة والشحن العالية التردد. يجادل مؤلفو الدراسة بأن العقوبات ونزوح أكثر من 1000 شركة عالمية "يشل" الاقتصاد الروسي. لكن ويفر غير مقتنع. وتابع قائلاً: "هناك قدر كبير من الشكوك حول ما يسمى بقدرة روسيا على الصمود وقدرتها، وحتى استعدادها، للاستثمار في الشركات الحلية، لا سيما بالنظر إلى قلة ما تم إنجازه في مجالات مثل التكنولوجيا والهندسة والخدمات المتخصصة على مدار العشرين عامًا الماضية".وختم بالقول: "ولكن كما أوضحت الأزمات السابقة، عادة ما تعالج روسيا مثل هذه المشكلات عندما لا يعود أمامها خيار آخر، فقط عندئذٍ"."