نائب إيراني يُؤكّد: المفاوضات النووية انتهت

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قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس النواب الإيراني عباس مقتدائي، إن "المفاوضات النووية انتهت، وعملية التوصل لاتفاق جارية".وأوضح مقتدائي أن "إيران اتخذت قرارها السياسي الإيراني وأنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتخذ قرارها".وتابع: "الطرف الأوروبي يعلم أنه لو طال أمد المفاوضات وأصبحت استنزافية في هذه المرحلة، ستكون أوروبا أكبر الخاسرين في مجال الطاقة لا سيما مع اقتراب موسم البرد".