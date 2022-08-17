السعودية تُحبط تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر... وهكذا كانت مخبأة! (صور)

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، عن إحباط محاولة تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر من مادة الإمفيتامين.



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وقال النجيدي، إن عملية الإحباط جاءت في إطار المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها. وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، بأنه تم إحباط محاولة تهريب 2250000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر عبر ميناء جدة.وقال النجيدي، إن عملية الإحباط جاءت في إطار المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.

وأضاف أنه المخدرات تم ضبطها مخبأة داخل شحنة مماسح أرضيات، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبلها، مقيم من الجنسية السورية في مدينة الرياض، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.