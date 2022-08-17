ما هو الجيل الثاني من لقاح "كورونا"؟

ذكر موقع "سكاي نيوز" أنّ بريطانيا أصبحت أول دولة في العالم تجيز الجيل الجديد من اللقاح المضاد لمرض "كوفيد- 19"، الذي يسببه فيروس كورونا.



ويستهدف اللقاح الجديد السلالة الأصلية من فيروس كورونا، إضافة إلى المتحور "أوميكرون".

وباختصار، فإن هذا اللقاح يعمل لمواجهة نوعين من العدوى لذلك يعرف بـ"ثنائي الهدف".ويعمل على تطوير الجيل الجديد من هذه اللقاحات شركة "فايزر" بالإضافة إلى "موديرنا". ويعمل اللقاح على إطلاق استجابة مناعية ضد السلالة الأصلية التي تعرف بـ"ووهان"، ويضيف حماية ضد نسخ متحوّر "أوميكرون"، التي أصبحت مهيمنة على العالم.وقالت السلطات البريطانية إن اللقاح سيكون متوفرا لمن هم في سن 18 عاما وما فوق.وذكر وزير الصحة في بريطانيا، ستيف باركلي، أنه سيتم الاتصال بالمؤهلين لأخذ اللقاح اعتبارا من مطلع أيلول.وفي بيان رسمي، كتب الرئيس التنفيذي لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية جون رين، أن التجارب السريرية أظهرت أن اللقاح الجديد يمنح مناعة قوية ضد المتحور "أوميكرون بي. إيه 1"، والسلالة الأصلية من كورونا.وأضاف رين أن الجيل الأول من اللقاحات المضادة لكورونا كانت تستخدم لتزويد الناس بالحماية الضرورية ضد المرض وإنقاذ الحياة، في حين أن الجيل الثاني يساعدنا في حماية أنفسنا من المرض في الوقت الذي يتطور فيه الفيروس.