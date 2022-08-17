المستشار الألماني غاضب من عباس... كيف علّق على عبارة "50 مجزرة 50 هولوكوست"؟

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أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن استيائه من تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس.وقال: "بالنسبة لنا نحن الألمان على وجه الخصوص، فإن أي محاولة لإضفاء الطابع النسبي على تفرد المحرقة أمر غير محتمل وغير مقبول.. أنا مستاء من هذه التصريحات المشينة التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس".وكان عباس قد اتهم إسرائيل خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين بارتكاب "محرقة" بحق الفلسطينيين.وصرح عباس خلال لقائه شولتس أن إسرائيل ارتكبت منذ عام 1947 حتى اليوم 50 مجزرة في 50 موقعا فلسطينيا"، مضيفا: "50 مجزرة 50 هولوكوست".