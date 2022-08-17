تطوّر مهمّ في العلاقات الإسرائيليّة - التركيّة... هذا ما حصل اليوم

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اليوم عن إجراء اتصال هاتفي بين لابيد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر خلاله الجانبان إعادة السفيرين إلى تل أبيب وأنقرة.



Advertisement