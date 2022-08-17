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عربي-دولي

تطوّر مهمّ في العلاقات الإسرائيليّة - التركيّة... هذا ما حصل اليوم

Lebanon 24
17-08-2022 | 08:30
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اليوم عن إجراء اتصال هاتفي بين لابيد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر خلاله الجانبان إعادة السفيرين إلى تل أبيب وأنقرة.
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