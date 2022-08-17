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عربي-دولي

مقتل أفضل طيار في القوات الجوية الأوكرانية... كيف تُوفي؟ (صور)

Lebanon 24
17-08-2022 | 09:30
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قُتل الطيار أوكراني أنطون ليستوباد خلال معركة مع القوات الروسية، بعد أيام من تكريمه من قبل الرئيس فولوديمير زيلينسكي للشجاعة التي أبداها خلال الحرب.

وكان الرائد ليستوباد نال في عام 2019، لقب أفضل طيار في القوات الجوية الأوكرانية.
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ورصدت صور التقطت قبل أيام، زيليسنكي وهو يمنح الطيار "وسام الشجاعة من الدرجة الثالثة"، تقديرا لشجاعته ومهنيته في الحرب الحالية المندلعة منذ 24 شباط الماضي.

ودفن الطيار في اللواء التكتيكي 204، مع زميل آخر قتل معه في قرية قريبة من مدينة إيفانو-فرانكيفسك، غربي أوكرانيا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وليس من الواضح متى ولا كيف قتل، لكن جرى تأكيد مقتله من طرف العديد من الجهات، منها كليته الحربية، والمجلس الإقليمي في إيفانو-فرانكيفسك.
 
 
(سكاي نيوز)
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