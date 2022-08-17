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عربي-دولي

مواجهة روسية بريطانية... ماذا حصل في سماء النرويج؟

Lebanon 24
17-08-2022 | 11:00
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وقعت مواجهة بين طائرة حربية روسية وأخرى بريطانية متخصصة في التجسس، فيما قدم كل طرف رواية مختلفة لما حدث.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل"، إن طائرة حربية روسية من طراز "ميغ 31" المتخصصة في الاعتراض، اقتربت من مسافة 30 مترا من الطائرة البريطانية.
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وذكرت الدفاع البريطانية أن الطائرة التابعة لها كانت تحلق فوق النرويج وبحر بارنتس، وهو مسار قريب من المجال الجوي الروسي، لكن الوزارة لم توضح ما إذا كانت الطائرة دخلت بالفعل هذا المجال.

وكشفت أن طائرة التجسس من طراز "أر سي- 135".

وقالت إن طاقم الطائرة حافظ على الاتصالات اللاسلكية من قيادة حركة المراقبة الجوية المدنية الروسية طوال الرحلة..

وفي وقت لاحق، نفى مصدر عسكري لصحيفة "التايمز" البريطانية دخول الطائرة التجسسية إلى الأجواء الروسية.

في المقابل، رفضت وزارة الدفاع الروسية ما قالت إنه "تدخل" بريطاني.

وأشارت إلى أن مقاتلة حربية من طراز "ميغ- 31"، أجبرت "المتسلل" على المغادرة.

ودخل على الخط الكرملين الذي اعتبر "هذا الإجراء استفزازا متعمدا"، مضيفا أن سلاح الجو الروسي تلقى تعليمات بـ "منع انتهاك الحدود الروسية".

ولم تبث روسيا مقاطع فيديو للحادثة، ونشرت عوضا عن ذلك مقاطع فيديو لتدريبات جوية في منطقة بيرم.
 
 
(سكاي نيوز)
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