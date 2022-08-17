دمشق ترّد على واشنطن: لم نخطف أي مواطنٍ أميركي

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نفت وزارة الخارجية السورية إحتجاز الصحافي أوستن تايس الذي قال الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي إنه محتجز لدى دمشق داعياً إلى إعادته إلى بلاده.وقالت وزارة الخارجية في بيان: "صدرت في الأسبوع الماضي تصريحات مضلِّلة وبعيدة عن المنطق عن الإدارة الأميركية، ممثلة بالرئيس الأميركي ووزير خارجيته، تضمنت اتهاماتٍ باطلة للحكومة السورية باختطاف أو اعتقال مواطنين أميركيين، من بينهم أوستن تايس".وأضافت: "تنفي حكومة الجمهورية العربية السورية أن تكون قد اختطفت أو أخفت أي مواطنٍ أميركي دخل إلى أراضيها أو أقام في المناطق التي تخضع لسيادة وسلطة الحكومة السورية".