Advertisement

عربي-دولي

دمشق ترّد على واشنطن: لم نخطف أي مواطنٍ أميركي

Lebanon 24
17-08-2022 | 11:30
A-
A+
Doc-P-981663-637963514157627270.jpg
Doc-P-981663-637963514157627270.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفت وزارة الخارجية السورية إحتجاز الصحافي أوستن تايس الذي قال الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي إنه محتجز لدى دمشق داعياً إلى إعادته إلى بلاده.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "صدرت في الأسبوع الماضي تصريحات مضلِّلة وبعيدة عن المنطق عن الإدارة الأميركية، ممثلة بالرئيس الأميركي ووزير خارجيته، تضمنت اتهاماتٍ باطلة للحكومة السورية باختطاف أو اعتقال مواطنين أميركيين، من بينهم أوستن تايس".
Advertisement

وأضافت: "تنفي حكومة الجمهورية العربية السورية أن تكون قد اختطفت أو أخفت أي مواطنٍ أميركي دخل إلى أراضيها أو أقام في المناطق التي تخضع لسيادة وسلطة الحكومة السورية".
 
 
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2022-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2022-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:30 | 2022-08-17
17:21 | 2022-08-17
17:00 | 2022-08-17
16:59 | 2022-08-17
16:30 | 2022-08-17
15:30 | 2022-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website