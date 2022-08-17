حارس أمن من أصول عربية يفاجىء رياضيين إسرائيليين... ماذا فعل لهم؟

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فتحت شرطة ميونيخ قضية جنائية ضد حارس أمن من أصول عربية أظهر التحية النازية لرياضيين من إسرائيل في الحديقة الأولمبية في ميونيخ.وفي التفاصيل، وبينما كان يسير وفد من الرياضيين والمسؤولين الإسرائيليين نحو النصب التذكاري للرياضيين الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم في هجوم خلال دورة الألعاب الأولمبية عام 1972، في ميونيخ، أظهر أحد الحراس لهم التحية النازية.ولاحظ ذلك أحد ضباط الشرطة الألمانية، حيث أن هذه التحية مجرّمة في ألمانيا، وتبين أن من قام بها هو شاب من برلين من أصول عربية، ويبلغ من العمر 19 عاما، وسوف يواجه، وفقا للقانون الألماني الغرامة و/أو السجن لمدة قد تصل إلى 3 سنوات.