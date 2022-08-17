حادث مروع يقتل 8 أفراد من أسرة واحدة في مصر

لقي 8 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم وأصيب 12 آخرون نتيجة انقلاب "الميكروباص" الذي يستقلونه في وصلة أبوسلطان على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.



وتلقت قوات الأمن إخطارا يفيد بانقلاب "ميكروباص"، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع مرفق الإسعاف بـ14سيارة إسعاف إلى المحلة.

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(روسيا اليوم)