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عربي-دولي

بعد تصريح عباس حول "الهولوكوست"... ألمانيا تستدعي السفير الفلسطيني لديها

Lebanon 24
17-08-2022 | 13:30
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أفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني شتيفن هيبيستريت، بأن مكتب المستشار الألماني استدعى رئيس بعثة السلطة الفلسطينية بعد تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن الهولوكوست.

وقال هيبيستريت في مؤتمر صحفي أن المستشار الألماني اتفق على إجراء محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، غدا الخميس، لمناقشة هذه الحادثة.
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وتابع: "يعبر المستشار عن أسفه لأنه لم يتمكن من التدخل خلال مؤتمر أمس والرد على تصريح عباس بشكل مباشر". 
 
 
(روسيا اليوم)
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