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عربي-دولي

بعد العمليات "التخريبية".. إقصاء قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود

Lebanon 24
17-08-2022 | 14:30
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ذكرت وسائل إعلام رسمية، الأربعاء، أن الجيش الروسي أعلن تولي قائد جديد لأسطول البحر الأسود، ومقره شبه جزيرة القرم، التي تعرضت لهجمات متكررة في الأيام الأخيرة.

والقائد الجديد للأسطول الروسي في البحر الأسود هو نائب الأدميرال (الفريق) فيكتور سوكولوف.
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وقالت وكالة "رويترز" في نبأ مقتضب إن تعيين سوكولوف جاء في أعقاب تفجيرات استهدفت قواعد عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم الأسبوع الماضي والثلاثاء.

ولم تدل المؤسسة العسكرية الروسية حتى الآن بتعليق رسمي حول النبأ.

ولا يعرف على وجه التحديد سبب تنحي أو إقالة الأدميرال إيغور أوسيبوف، القائد السابق للأسطول الروسي في البحر الأسود.
 
ولم تعقد مراسم تسلم وتسليم في مقر الأسطول الروسي الذي يتخذ من شبه جزيرة القرم مقرا له، نظرا للأوضاع الأمنية التي تحيط بالمنطقة عقب الهجمات الأخيرة، بحسب وسائل إعلام روسية.
 
(سكاي نيوز عربية) 
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