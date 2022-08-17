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مصرع 17 شخصا على الأقل في انقلاب حافلة شمالي المغرب

Lebanon 24
17-08-2022 | 15:00
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لقي نحو 17 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات، صباح اليوم الأربعاء، في حادثة انقلاب حافلة شمالي المغرب.
ووقع حادث السير المميت على الطريق الرابط بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح، وسط شمالي المغرب، إثر انقلاب حافلة للنقل العمومي على مستوى تراب الجماعة القروية بولنوار.
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وأوضحت مصادر من عين المكان، أن الحصيلة الأولية للحادثة تشير إلى وفاة 17 مسافرا ضمن ركاب الحافلة، وهي مرشحة للارتفاع، فيما أصيب عشرات الأشخاص من الركاب بجروح متفاوتة الخطورة، يتجاوز عددهم الثلاثين.

وفتحت السلطات المختصة تحقيقا للوقوف على كافة ظروف وملابسات الحادث.
 
(سكاي نيوز عربية) 
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