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عربي-دولي

جنوح قارب يقل 97 مهاجرا عند جزيرة يونانية

Lebanon 24
17-08-2022 | 16:30
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أعلنت السلطات اليونانية أن قاربا يقل عشرات المهاجرين جنح إلى صخور جزيرة جنوبي البلاد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء ولم ترد أنباء عن إصابات أو مفقودين.
 
وأفاد خفر السواحل بأن 97 شخصا كانوا على متن القارب. ولم يكن لديهم تفاصيل عن جنسياتهم.
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وذكر موقع "كيثرانيوز" أنه يعتقد أنهم من أفغانستان، ومن بينهم خمس نساء وخمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و 12 عاما. لم يتضح على الفور من أين أبحرت السفينة ومتى.

(روسيا اليوم) 
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