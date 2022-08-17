جنوح قارب يقل 97 مهاجرا عند جزيرة يونانية

أعلنت السلطات اليونانية أن قاربا يقل عشرات المهاجرين جنح إلى صخور جزيرة جنوبي البلاد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء ولم ترد أنباء عن إصابات أو مفقودين.



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وذكر موقع "كيثرانيوز" أنه يعتقد أنهم من أفغانستان، ومن بينهم خمس نساء وخمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و 12 عاما. لم يتضح على الفور من أين أبحرت السفينة ومتى.



(روسيا اليوم) وأفاد خفر السواحل بأن 97 شخصا كانوا على متن القارب. ولم يكن لديهم تفاصيل عن جنسياتهم.وذكر موقع "كيثرانيوز" أنه يعتقد أنهم من أفغانستان، ومن بينهم خمس نساء وخمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و 12 عاما. لم يتضح على الفور من أين أبحرت السفينة ومتى.(روسيا اليوم)