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الناتو يعلن استعداده للتدخل في كوسوفو

Lebanon 24
17-08-2022 | 16:59
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أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن قوات الأمن الدولية في كوسوفو "كفور" التي تعمل تحت رعاية الناتو، مستعدة للتدخل إذا تعرض الاستقرار في كوسوفو للتهديد.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقد في بروكسل عقب اجتماعه مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش: "قوة كوسوفو التابعة لحلف الناتو مستعدة للتدخل إذا كان الاستقرار مهددا، بناء على التفويض الممنوح لها من قبل الأمم المتحدة".
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وردا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كان هناك خطر تصعيد في الوقت الحالي، أجاب: "هناك دائما خطر، لذلك من المهم أن نجري هذه المفاوضات. يجب فعل كل شيء لمنع التصعيد. الناتو يفعل كل شيء من جانبه. من الأفضل منعه، لكننا مستعدون للتحرك إذا لزم الأمر".
 
(روسيا اليوم) 
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