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عربي-دولي

إسرائيل وتركيا تستأنفان العلاقات الدبلوماسية

Lebanon 24
17-08-2022 | 17:30
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بعد عدّة خطوات، على مدار عام، لإنهاء التوتر الحاد الذي نشب عقب حادث استيلاء سلطات الاحتلال على أسطول مرمرة البحري قبالة سواحل غزة عام 2010، أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية المؤقتة يائير لابيد، أن تركيا وإسرائيل تستأنفان العلاقات الديبلوماسية بشكل كامل وتستعيدان السفيرين والقنصلين العامين في كلا البلدين، عقب اتصال هاتفي أجراه لابيد بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
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وقال لابيد، في بيان، إن "استئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخراً مهماً بالنسبة إلى الاستقرار الإقليمي وبشرى اقتصادية مهمة بالنسبة لإسرائيل".
واجتازت عملية تطور العلاقات بين أنقرة والدولة العبرية اختبار "العدوان الإسرائيلي على غزة"، حيث شدّد الرئيس التركي خلال مؤتمر للسفراء الأتراك في أنقرة على أن تجديد العلاقات بين إسرائيل وتركيا سيتيح للأتراك مساعدة إخوتهم الفلسطينيين، وشدّد إردوغان على أنه "لا يوجد أي مبرر لقتل الأطفال"، لكنه استخدم خلال كلمته لغة معتدلة أكثر من التي اعتاد استخدامها خلال أحداث سابقة.
المصدر: الجريدة الكويتية
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