27
o
بيروت
29
o
طرابلس
23
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
19
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
23
o
بشري
26
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إجلاء نحو 26 ألف شخص من المناطق الخطرة في دونباس وأوكرانيا
Lebanon 24
17-08-2022
|
17:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف أنه "تم خلال اليوم الماضي، ورغم الصعوبات التي يختلقها نظام كييف، إجلاء 26 ألفا و79 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا، من بينهم 4 آلاف و500 طفل، بذلك يبلغ عدد من تم إجلاؤهم منذ بداية العملية العسكرية، ثلاثة ملايين و444 ألفاً و 945 شخصاً، من بينهم من 540 ألفاً و402 طفل".
Advertisement
كما أشار إلى عبور 577 ألفا و641 مركبة، الحدود الروسية، من بينها 3254 مركبة، خلال يوم واحد.
وقد تلقى الخط الساخن للمقر 25 طلباً للإجلاء إلى روسيا، من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية ومن مناطق زابوروجيا ونيكولايف وخاركوف وخيرسون التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية. في المجموع، تحتوي قاعدة البيانات على 2.760.280 طلباً من 2139 بلدة في أوكرانيا ومن أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية التي ما زالت تسيطر عليها سلطات كييف.
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلامي شهير يحتفل بعيد ميلاد طليقته ملكة جمال لبنان السابقة (صور)
Lebanon 24
إعلامي شهير يحتفل بعيد ميلاد طليقته ملكة جمال لبنان السابقة (صور)
03:30 | 2022-08-17
17/08/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية بمايوه مُثير على البحر.. ورشاقتها تلفت الجمهور (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية بمايوه مُثير على البحر.. ورشاقتها تلفت الجمهور (صور)
04:43 | 2022-08-17
17/08/2022 04:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
00:38 | 2022-08-17
17/08/2022 12:38:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار يرتفع... كم سجّل عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار يرتفع... كم سجّل عصر اليوم؟
09:45 | 2022-08-17
17/08/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور جدول جديد لأسعار المحروقات... كم أصبح ثمن صفيحة البنزين؟ (صورة)
Lebanon 24
صدور جدول جديد لأسعار المحروقات... كم أصبح ثمن صفيحة البنزين؟ (صورة)
06:36 | 2022-08-17
17/08/2022 06:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:30 | 2022-08-17
إسرائيل وتركيا تستأنفان العلاقات الدبلوماسية
17:00 | 2022-08-17
مناورات في الصين مع 3 جيوش.. وتدابير لتعويض الصدمات
16:59 | 2022-08-17
الناتو يعلن استعداده للتدخل في كوسوفو
16:30 | 2022-08-17
جنوح قارب يقل 97 مهاجرا عند جزيرة يونانية
15:30 | 2022-08-17
مقتل قيادي كبير في طالبان الأفغانية خلال فراره إلى إيران
15:00 | 2022-08-17
مصرع 17 شخصا على الأقل في انقلاب حافلة شمالي المغرب
فيديو
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
00:38 | 2022-08-17
18/08/2022 06:13:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
04:45 | 2022-08-16
18/08/2022 06:13:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
18/08/2022 06:13:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact