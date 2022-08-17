إجلاء نحو 26 ألف شخص من المناطق الخطرة في دونباس وأوكرانيا

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قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف أنه "تم خلال اليوم الماضي، ورغم الصعوبات التي يختلقها نظام كييف، إجلاء 26 ألفا و79 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا، من بينهم 4 آلاف و500 طفل، بذلك يبلغ عدد من تم إجلاؤهم منذ بداية العملية العسكرية، ثلاثة ملايين و444 ألفاً و 945 شخصاً، من بينهم من 540 ألفاً و402 طفل".كما أشار إلى عبور 577 ألفا و641 مركبة، الحدود الروسية، من بينها 3254 مركبة، خلال يوم واحد.وقد تلقى الخط الساخن للمقر 25 طلباً للإجلاء إلى روسيا، من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية ومن مناطق زابوروجيا ونيكولايف وخاركوف وخيرسون التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية. في المجموع، تحتوي قاعدة البيانات على 2.760.280 طلباً من 2139 بلدة في أوكرانيا ومن أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية التي ما زالت تسيطر عليها سلطات كييف.