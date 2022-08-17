درست الهندسة في أميركا.. من هي خطيبة ولي العهد الأردني؟ (صور)

أعلن الديوان الملكي الأردني أمس الأربعاء خطبة ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

وجاء في بيان للديوان الملكي: "بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، تمت الأربعاء الواقع في التاسع عشر من محرم عام 1444 هجرية، الموافق للسابع عشر من آب عام 2022 ميلادية، خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف".

الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، ويتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء pic.twitter.com/wdggYGDt47

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وبحسب ما اورده موقع "عمون" ولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف في الرياض في 28 نيسان 1994، وهي ابنة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف ووالدتها عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.

وتلقت رجوة دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، أما عن التعليم العالي فتلقته في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

ويعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.