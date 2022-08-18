نيران الجزائر تحصد 26 شخصاً..هذا ما اعلنته "الداخلية" بشأن الحرائق!





وقدّم بلجود خلال نشرة أخبار التعازي لعائلات ضحايا الحرائق، مشيرًا إلى أنه "على مستوى ولاية الطارف تم تسجيل 24 ضحية، وفي ولاية سطيف تم تسجيل ضحيتين".

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وقال وزير الداخلية إن "أكثر من 700 عنصر من الدفاع الذاتي وعشرات الشاحنات تواصل عمليات إخماد الحرائق".



وحذر من أن بعض المواطنين "يغامرون بمواجهة النيران لإنقاذ ممتلكاتهم"، وطالب المواطنين "بالامتثال لتعليمات السلطات لإخلاء الأماكن المهددة بالنيران".



وأضاف: "نحاول التحكم في الحرائق، وما يصعب المهمة هو ارتفاع درجات الحرارة والرياح"، موضحا أن "ولاية الطارف هي النقطة السوداء المتبقية، ووسائل الدولة مسخرة للتحكم في الحرائق".



وأشار الوزير إلى "اندلاع 106 حرائق في البلاد خلال هذا الشهر"، ملمحا إلى أن "بعض الحرائق كانت مفتعلة".



وذكر أن "الطائرة الروسية المستأجرة لإطفاء الحرائق تعطلت قبل أيام".



هذا ودفع الجيش الجزائري بمروحيات للسيطرة على الحرائق المندلعة في شرق البلاد.



وفي وقت سابق، أفادت مصالح الدرك الوطني بالجزائر، الأربعاء، بوفاة 8 أشخاص إثر احتراق حافلة، داهمتها الحرائق، على مستوى الطريق الوطني رقم 84 أ، الرابط بين ولايتي القالة وعنابة "بالشرق الجزائري" وتحديدا على مستوى قرية المالحة.



وقالت مصالح الدرك: "نطلب من مستعملي الطريق الحيطة والحذر وإن أمكن تجنب السير في الطرق المحاذية للغابات لتجنب المخاطر المتعلقة بالحرائق والارتفاع الهائل في درجات الحرارة والتي تؤثر حتما على سلامة الركاب والمركبة". قضى 26 شخصًا وأُصيب العشرات بجروح في حرائق غابات تضرب 14 منطقة في شمال الجزائر، وفق ما أعلن وزير الداخلية الجزائري، كمال بلجود، عن الحصيلة الجديدة للحرائق.وقدّم بلجود خلال نشرة أخبار التعازي لعائلات ضحايا الحرائق، مشيرًا إلى أنه "على مستوى ولاية الطارف تم تسجيل 24 ضحية، وفي ولاية سطيف تم تسجيل ضحيتين".وقال وزير الداخلية إن "أكثر من 700 عنصر من الدفاع الذاتي وعشرات الشاحنات تواصل عمليات إخماد الحرائق".وحذر من أن بعض المواطنين "يغامرون بمواجهة النيران لإنقاذ ممتلكاتهم"، وطالب المواطنين "بالامتثال لتعليمات السلطات لإخلاء الأماكن المهددة بالنيران".وأضاف: "نحاول التحكم في الحرائق، وما يصعب المهمة هو ارتفاع درجات الحرارة والرياح"، موضحا أن "ولاية الطارف هي النقطة السوداء المتبقية، ووسائل الدولة مسخرة للتحكم في الحرائق".وأشار الوزير إلى "اندلاع 106 حرائق في البلاد خلال هذا الشهر"، ملمحا إلى أن "بعض الحرائق كانت مفتعلة".وذكر أن "الطائرة الروسية المستأجرة لإطفاء الحرائق تعطلت قبل أيام".هذا ودفع الجيش الجزائري بمروحيات للسيطرة على الحرائق المندلعة في شرق البلاد.وفي وقت سابق، أفادت مصالح الدرك الوطني بالجزائر، الأربعاء، بوفاة 8 أشخاص إثر احتراق حافلة، داهمتها الحرائق، على مستوى الطريق الوطني رقم 84 أ، الرابط بين ولايتي القالة وعنابة "بالشرق الجزائري" وتحديدا على مستوى قرية المالحة.وقالت مصالح الدرك: "نطلب من مستعملي الطريق الحيطة والحذر وإن أمكن تجنب السير في الطرق المحاذية للغابات لتجنب المخاطر المتعلقة بالحرائق والارتفاع الهائل في درجات الحرارة والتي تؤثر حتما على سلامة الركاب والمركبة".





وأفادت الحماية المدنية بإصابة 45 شخصا في حريق بسوق أهراس أدى إلى إجلاء سكان أحياء محاذية للجبال المشتعلة.



وذكرت مصالح الحماية المدنية في وقت سابق أن حرائق الغابات ضربت العديد من المدن في شمال الجزائر وأوقعت جرحى في مدينة سوق هراس الحدودية مع تونس.



وأكدت الحماية المدنية اندلاع 26 حريقاً في ثماني ولايات، موضحةً أن أربعة منها في سوق هراس حيث أصيب أربعة أشخاص بحروق بدرجات متفاوتة، كما أن 38 آخرين يواجهون صعوبات في التنفس. وفي حصيلة أولية، أفادت مصادر العربية بوفاة سيدة وابنتها بعد أن حاصرتهما النيران في بلدية عين السبت بولاية سطيف شرقا، فيما سجلت الحماية المدنية 39 حريقا بـ 14 ولاية.وأفادت الحماية المدنية بإصابة 45 شخصا في حريق بسوق أهراس أدى إلى إجلاء سكان أحياء محاذية للجبال المشتعلة.وذكرت مصالح الحماية المدنية في وقت سابق أن حرائق الغابات ضربت العديد من المدن في شمال الجزائر وأوقعت جرحى في مدينة سوق هراس الحدودية مع تونس.وأكدت الحماية المدنية اندلاع 26 حريقاً في ثماني ولايات، موضحةً أن أربعة منها في سوق هراس حيث أصيب أربعة أشخاص بحروق بدرجات متفاوتة، كما أن 38 آخرين يواجهون صعوبات في التنفس.

ومنذ بداية الصيف، اندلع العديد من الحرائق في الجزائر وتمتد الغابات في الجزائر على مساحة 4.1 مليون هكتار. ويشهد شمال البلاد كل سنة حرائق غابات، وتتزايد بشدة هذه الظاهرة بسبب التغيرات المناخية.



وكان صيف العام 2021 الأكثر تسجيلاً لعدد القتلى جراء الحرائق في الجزائر. وقد لقي 90 شخصاً على الأقل حتفهم إثر حرائق غابات ضربت شمال البلاد وأتت على أكثر من 100 ألف هكتار من الغابات العام الماضي.

(العربية)